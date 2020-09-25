كتيبة الضمان تصدر بيانا حول الاشتباكات مع «أسود تاجوراء»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 سبتمبر 2020, 03:44 مساء
شعار كتيبة الضمان. (أرشيفية : صفحة الكتيبة على فيسبوك)

أعلنت كتيبة الضمان في تاجوراء الامتثال لأوامر وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، بوقف إطلاق النار الفوري.

وشددت الكتيبة في بيان اليوم: «لم ولن نبادر بالهجوم وللعلم بأنه تم الاعتداء والهجوم علينا.. مما يمنحنا حقنا للدفاع عن أنفسنا إذا هاجم الطرف الآخر»، وفق البيان.

يذكر أن تاجوراء «شرق العاصمة طرابلس»، شهدت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، منذ فجر اليوم الجمعة، بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء، حسب رواية سكان منطقتي بئر الأسطى ميلاد و«البيفيو» المحاذية لتاجوراء.

وفي وقت سابق من اليوم أمر وزير الدفاع بحكومة الوفاق بحل «الكتيبتين المتنازعتين» وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري العام للتحقيق.

وأعطى النمروش تعليماته باستخدام القوة ضد الطرفين «في حال عدم الوقف الفوري لإطلاق النار»، حسب بيان وزارة الدفاع على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة. ولم يشر البيان إلى اسم الكتيبتين.

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