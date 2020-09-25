ليبيا تسجل 17 حالة وفاة بفيروس «كورونا» و658 إصابة جديدة

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 658 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، منها 430 جديدة و228 مخالطة، كما تم تسجيل 666 حالة شفاء جديدة، و17 حالة وفاة.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تسلم 3506 عينات شملت 2848 عينة سالبة، و658 حالة إصابة.

وتابع المركز أن العينات توزعت على المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس بـ2354 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن بـ102 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة بـ102 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية بـ650 عينة، ومختبر فرع المركز سبها بـ92 عينة، ومختبر فرع المركز الزاوية بـ82 عينة، ومختبر فرع المركز أجدابيا بـ22 عينة.

كما استقبل مختبر فرع المركز تازربو 14 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 68 عينة، ومختبر فرع المركز غدامس عشر عينات، ومختبر فرع المركز طبرق عينتين، ومختبر فرع المركز الكفرة ثماني عينات.

وبحسب البيان اليوم، فإن عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» وصل إلى 31290 حالة منذ ظهور الوباء في ليبيا، منها 13291 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 17508 حالات، وتم تسجيل 491 حالة وفاة.