النمروش يأمر بحل «الكتيبتين المتنازعتين» في تاجوراء والتحقيق مع قادتهما

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 سبتمبر 2020, 02:06 مساء
وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، (أرشيفية: الإنترنت)

أمر وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش بحل «الكتيبتين المتنازعتين» في واقعة الاشتباكات التي حدثت ليل «الخميس - الجمعة» في تاجوراء (شرق العاصمة طرابلس)، وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري العام للتحقيق.

وأعطى النمروش تعليماته باستخدام القوة ضد الطرفين «في حال عدم الوقف الفوري لإطلاق النار»، حسب بيان وزارة الدفاع على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة. ولم يشر البيان إلى اسم الكتيبتين.

يذكر أن المنطقة شهدت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، منذ فجر اليوم الجمعة، بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء، حسب رواية سكان منطقتي بئر الأسطى ميلاد و«البيفيو» المحاذية لتاجوراء.

وتحدثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمي المنطقتين عن سقوط قتلى وجرحى، لم يتسن تحديد عددهم حتى الساعة، بينهم آمر أحد الفصيلين.

وهذه هي الاشتباكات الأولى من نوعها بين فصائل مسلحة في مدينة طرابلس منذ توقف حرب العاصمة.

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