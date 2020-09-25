وفاة مصابة بـ«كورونا» في مركز العزل البركولي بسبها

أحد العاملين الصحيين في مختبر سبها خلال إجرائه تحليل عينة للكشف عن كورونا، 9 سبتمبر 2020 (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن مركز العزل البركولي في بلدية سبها وفاة حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» اليوم الجمعة.

وأوضح المركز أن الحالة لمسنة تبلغ من العمر 81 عاما، وقد توفيت جراء المضاعفات الناتجة عن الفيروس، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن هناك مشكلات وعراقيل تقف أمام انتظام العمل بالمركز، منها تكرر انقطاع التيار الكهربائي إلى جانب نقص وقود الديزل المشغل للمولد الكهربائي.

وكان المجلس البلدي سبها أعلن الأربعاء الماضي توقفه عن إمداد المراكز الصحية بوقود الديزل بعد نفاد المخزون بالمنطقة.

وأشار المجلس في بيانه، إلى تواصله مع الشركة العامة للكهرباء فرع سبها من أجل وضع آلية تضمن استمرار تغذية مركز العزل بالكهرباء، وإخراجه من طرح الأحمال.