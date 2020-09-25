أحوال الطقس اليوم: بدء انحسار موجة الحر وتأثر الساحل الغربي بأجواء باردة مساء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 سبتمبر 2020, 11:41 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انحسارا تدريجيا لتأثير الكتلة الساخنة بدءا من اليوم الجمعة، على أن تؤثر أجواء باردة على مناطق أقصى الساحل الغربي مساء، ويكون التأثير واضحا غدا السبت.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن الأجواء الباردة ستشمل غالبية المناطق، بينمى تبقى درجات الحرارة مرتفعة غدا على مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
يبقى الطقس حارا اليوم مع ظهور بعض السحب العالية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و43 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حت امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة مئوية، وبين 37 و39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية.

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