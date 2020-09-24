السراج: ملتزمون بدعم حق المواطنين في التعبير السلمي ولن نسمح بقمعهم بالقوة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 07:14 مساء
السراج خلال كلمة مسجلة بثها موقع الأمم المتحدة خلال الدورة 75 للجمعية العامة، الخميس 24 سبتمبر 2020. (الأمم المتحدة)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، التزام حكومة الوفاق بدعم حقوق المواطنين في التعبير السلمي، مشددًا أنها «لن تسمح بأي محاولة لقمعهم بالقوة».

وقال السراج في كلمته التي ألقاها، اليوم الخميس، أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة،: «حاولنا كثيرًا معالجة الأوضاع المعيشية وتحسين القطاعات الخدمية، ووضع حد لانتشار السلاح»، مضيفًا:«حققنا تقدمًا ملموسًا بالتعاون مع البعثة الأممية في ليبيا».

وعبر عن تطلع حكومة الوفاق إلى «دعم قوي من المجتمع الدولي لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انتظرها طويلا كل المؤمنين بالدولة الوطنية ودولة المؤسسات».

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