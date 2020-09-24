انتخاب محمود السقوطري عميدا للمجلس البلدي مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 02:23 مساء
عميد المجلس البلدي مصراتة محمود محمد السقوطري، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية انتخاب محمود محمد السقوطري عميدا للمجلس البلدي مصراتة.

وجرت عملية الانتخاب اليوم الخميس بحضور وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، الذي شهد أيضا أداء القسم القانونية لأعضاء المجلس البلدي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي 14 سبتمبر الجاري، أعلنت اللجنة النتائج النهائية لانتخابات المجلسين البلديين في مصراتة، حيث بلغت نسبة المشاركة 28.60% بنحو 28 ألفًا 950 ناخبًا من إجمالي 98 ألفًا 379 ناخبًا مسجلين في جداول الناخبين.

وأسفرت الانتخابات عن حصول قائمة «إعمار» على 10 آلاف 313 صوتا، تلتها قائمة «الساعة» بـ3 آلاف 917 صوتا، وقائمة «المظلة» على ألفين و382 صوتا، في الفئة العامة.

أما في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فقد حصل إبراهيم عبدالسلام محمد صافار على 5 آلاف 826 صوتا، يليه خال مفتاح محمد العظيم بـ4 آلاف 523 صوتا، يليه مروان الطاهر فوزي الشاوش بـ4 آلاف 286 صوتا.

وفي فئة المرأة فقد حصلت حميدة محمد محمد المنقوش على 6 آلاف و215 صوتا، تليها فاطمة عبدالله مصطفى القاضي بـ4 آلاف و849 صوتا، تليها بسمة محمود فرج الجهيمي بـ3 آلاف 541 صوتا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تحذر من «احتمال» وفاة مليوني شخص بـ«كورونا» في هذه الحالة
دولى
مجموعة العمل الاقتصادية الأممية تناقش سبل معالجة أزمة الكهرباء في ليبيا
ليبيا
بوتين يعرض على الولايات المتحدة تبادل «ضمانات بعدم التدخل» في الانتخابات
دولى
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية من تونس
رياضة محلية
توقعات بوصول إنتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يوميا
ليبيا
جريدة «الوسط»: اختراقان لمسارات برلين قبل شهر من ملتقى جنيف
ليبيا
زعيم كوريا الشمالية يعتذر عن قتل كوري جنوبي «منشق»
دولى
نص كلمة السراج أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
السراج: الوصول الفعلي لوقف دائم لإطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي ...
ليبيا
روسيا تنظم مناورات بمشاركة 80 ألف عسكري من الصين وإيران وبيلاروسيا
دولى
العدد 253 من جريدة «الوسط»: اختراق مسارات برلين.. وهجرة العقول الليبية أزمة ...
ليبيا
مقتل ليبي على أيدي ليبي في محطة مترو بفرنسا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل المتعافي من «كوفيد-19» مصدر للعدوى؟