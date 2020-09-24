انتخاب محمود السقوطري عميدا للمجلس البلدي مصراتة

عميد المجلس البلدي مصراتة محمود محمد السقوطري، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية انتخاب محمود محمد السقوطري عميدا للمجلس البلدي مصراتة.

وجرت عملية الانتخاب اليوم الخميس بحضور وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، الذي شهد أيضا أداء القسم القانونية لأعضاء المجلس البلدي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي 14 سبتمبر الجاري، أعلنت اللجنة النتائج النهائية لانتخابات المجلسين البلديين في مصراتة، حيث بلغت نسبة المشاركة 28.60% بنحو 28 ألفًا 950 ناخبًا من إجمالي 98 ألفًا 379 ناخبًا مسجلين في جداول الناخبين.

وأسفرت الانتخابات عن حصول قائمة «إعمار» على 10 آلاف 313 صوتا، تلتها قائمة «الساعة» بـ3 آلاف 917 صوتا، وقائمة «المظلة» على ألفين و382 صوتا، في الفئة العامة.

أما في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فقد حصل إبراهيم عبدالسلام محمد صافار على 5 آلاف 826 صوتا، يليه خال مفتاح محمد العظيم بـ4 آلاف 523 صوتا، يليه مروان الطاهر فوزي الشاوش بـ4 آلاف 286 صوتا.

وفي فئة المرأة فقد حصلت حميدة محمد محمد المنقوش على 6 آلاف و215 صوتا، تليها فاطمة عبدالله مصطفى القاضي بـ4 آلاف و849 صوتا، تليها بسمة محمود فرج الجهيمي بـ3 آلاف 541 صوتا.