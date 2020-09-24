أحوال الطقس اليوم: استمرار ارتفاع درجات الحرارة غربا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 12:26 مساء
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

يستمر تأثير كتلة هوائية ساخنة على مناطق شمال غرب البلاد اليوم الخميس وغدا الجمعة، وتشمل تدريجيا أغلب مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و41 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية على الساحل من بنغازي إلى الجبل الأخضر، وبين 35 و39 درجة مئوية على الخليج والدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و38 درجة مئوية.

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