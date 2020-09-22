المحامي العام ببنغازي يفتح تحقيقا في وفاة مديرة سجن النساء الكويفية وشقيقتها بشكل مفاجئ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 10:07 مساء
مديرة سجن النساء الكويفية في بنغازي، النقيب أسماء الحسناوي التي توفيت الثلاثاء 22 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

أكدت وكيل وزارة العدل السابقة بالحكومة الموقتة، المحامية سحر بانون، أن المحامي العام في مدينة بنغازي، أصدر تعليمات مباشرة بـ«فتح التحقيق في واقعة وفاة النقيب أسماء الحسناوي مديرة سجن النساء الكويفية وأختها زينب الحسناوي».

وقالت بانون عبر حسابها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن مديرة سجن النساء الكويفية في بنغازي، النقيب أسماء الحسناوي وشقيقتها توفيتا «اليوم فجأة بعد ذكري لها في البث المسجل بشأن حسن إدارتها للسجن منذ أربعة أيام».

ودعت بانون في إدراجها إلى ضرورة إجراء تحقيق في الوفاة، للتأكد من أن الوفاة طبيعية وليست جنائية، كون «هذا حقها كرامة لها ولزملائها بجهاز الشرطة القضائية ووزارة العدل».

ولفتت المحامية سحر بانون إلى أنه ذكر في التقرير الخاص بأسباب الوفاة أنها نتيجة «توقف بعضلة القلب، بعد أن ذكر أنه تسمم غذائي في التشخيص الأول، علما بأن التقرير المبدئي أثبت عدم وجود تسمم» وفق قولها.

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