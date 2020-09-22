ماكرون يستبق مفاوضات جنيف ويدعو إلى عقد اجتماع لجيران ليبيا لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 08:57 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: رويترز)

كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن عزمه على تنظيم اجتماع جديد لدول جوار ليبيا من أجل المساعدة في حل الأزمة التي تشهدها البلاد، حسب ما نقلته «رويترز».

ويأتي إعلان ماكرون عن الاجتماع الجديد لدول جوار ليبيا في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدولية لترتيب جولة مفاوضات قادمة بين أطراف الأزمة الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وقال ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه يريد «حشد جميع جيران ليبيا للمساعدة في إيجاد حل للصراع في ذلك البلد الذي تعصف به الحرب».

وأضاف: «هذه هي المبادرة التي ترغب فرنسا في قيادتها في الأسابيع المقبلة بالاشتراك مع الأمين العام للأمم المتحدة: جمع دول الجوار جميعها للمساعدة في الوصول إلى حل في ليبيا. تواصل جيران ليبيا مجددا أمر حيوي على الأمد الطويل».

وأشارت «رويترز» إلى أن الرئيس الفرنسي لم يذكر أسماء الدول التي يريد إشراكها في المحادثات ولم يخض في التفاصيل.

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