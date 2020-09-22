السفير الألماني يعرض «اقتراحات» للخروج من أزمة الكهرباء في ليبيا

السفير الألماني خلال عرض اقتراحاته على إدارة شركة الكهرباء. الثلاثاء 22 سبتمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

استعرض السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، اليوم الثلاثاء، على مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء «جملة من الاقتراحات للخروج من أزمة الكهرباء» التي تشهدها ليبيا، بحسب ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن زيارة السفير الألماني والوفد الموافق له إلى مقرها ظهر اليوم جرت بالتنسيق مع وزارة الخارجية وإدارة التعاون بالشؤون الأوروبية، وكان في استقباله رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وعدد من مسؤولي الشركة.

وأوضحت الشركة أن الوفد الألماني عقد اجتماعا مع مسؤوليها جرى خلاله إحاطتهم بالوضع الحالي للشركة والصعوبات التي تواجهها، في ظل العجز الكبير في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال عرض ضوئي قُدم من قبل الشركة العامة للكهرباء في مستهل الاجتماع.

وأضافت الشركة أن السفير الألماني استعرض خلال الاجتماع «جملة من الاقتراحات للخروج من أزمة الكهرباء والتي تمثلت في معالجة آليات الشفافية ووضع القرار، وتوفير بيئة آمنة وكافية لزيادة ثقة المستثمرين».

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن السفير الألماني «تقدم كذلك برؤى لتطوير الموارد البشرية والتدريب، والتركيز على توعية وترشيد المستهلك، كما أكد أهمية استغلال مشاريع الطاقات المتجددة».

السفير الألماني ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء. الثلاثاء 22 سبتمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

السفير الألماني خلال عرض اقتراحاته على إدارة شركة الكهرباء. الثلاثاء 22 سبتمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

السفير الألماني خلال عرض اقتراحاته على إدارة شركة الكهرباء. الثلاثاء 22 سبتمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

السفير الألماني خلال عرض اقتراحاته على إدارة شركة الكهرباء. الثلاثاء 22 سبتمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)