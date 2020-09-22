«الصليب الأحمر» يسلم شحنة وقاية من «كورونا» لمركز عزل في بنت بيه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 03:34 مساء
شحنة وقائية من «كورونا» يتسلمها مركز العزل الرئيسي في بلدية بنت بيه، 22 سبتمبر 2020. (لجنة الصليب الأحمر في ليبيا)

سلمت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في ليبيا، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من مواد الوقاية من فيروس «كورونا المستجد» لمركز العزل الرئيسي في بلدية بنت بيه.

وتضمن الدفعة «مواد وأدوات تنظيف، وتعقيم، إضافة لملصقات توعوية حول طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية ضد المرض»، حسب منشور على صفحة لجنة «الصليب الأحمر» في ليبيا بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن مركز العزل الرئيسي في بلدية بنت بيه يغطي بلديات وادي الحياة الثلاث «أوباري وبنت بيه والغريفة». ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 29 ألفًا و446 حالة، منها 13 ألفًا و73 إصابة نشطة، و15 ألفًا و913 متعافى، في حين توفي 460 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

شحنة وقائية من «كورونا» يتسلمها مركز العزل الرئيسي في بلدية بنت بيه، 22 سبتمبر 2020. (لجنة الصليب الأحمر في ليبيا)
شحنة وقائية من «كورونا» يتسلمها مركز العزل الرئيسي في بلدية بنت بيه، 22 سبتمبر 2020. (لجنة الصليب الأحمر في ليبيا)
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