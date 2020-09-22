استمرار اجتماعات مناقشة الميزانية التقديرية لـ«صحة الوفاق» للعام 2021

اجتماع لمناقشة الميزانية التقديرية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، 22 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، استمرار الاجتماعات المخصصة لمناقشة الميزانية التقديرية للعام 2021، وذلك لليوم الثالث على التوالي.



ويشارك في الاجتماعات لجنة فنية مشكلة من قبل وزارة الصحة، إضافة إلى لجنة مشكلة من وزارة المالية، وجهات تابعة لوزارة الصحة من مستشفيات مركزية وقروية ومراكز متخصصة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

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وهذه هي المرة الأولى من نوعها التي تتم خلالها مناقشة الميزانية التقديرية للمستشفيات والمرافق التابعة لوزارة الصحة برفقة لجنة فنية من وزارة الصحة، حيث اقتصرت مناقشة الميزانية في السابق على وزارة المالية.



وتوقع البيان أن تكون هذه الإضافة لها «تأثير إيجابي في تحديد الميزانية من حيث الوقوف على الاحتياج الحقيقي الفعلي، ودمج المناقشات الفنية من ذوي الاختصاص بين اللجنتين المالية والصحية».

اجتماع لمناقشة الميزانية التقديرية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، 22 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

اجتماع لمناقشة الميزانية التقديرية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، 22 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)