توزيع إصابات «كورونا».. طرابلس الأعلى ثم جنزور وزوارة

قسم عزل في مستشفى طرابلس المركزي, 13 سبتمبر 2020 (صحة الوفاق).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 650 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، منها 295 حالة في طرابلس وحدها.

واكتُشفت 47 حالة في جنزور، و33 حالة في زوارة، و32 حالة في بنغازي، و27 حالة في الزاوية المركز، و24 حالة في صرمان، و22 حالة في زليتن، و20 حالة في الماية، و16 حالة في ترهونة، و13 حالة في كل من القره بوللي وصبراتة، و12 حالة في المنشية، و11 حالة في النواحي الأربعة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى 10 حالات في كل من الكفرة وباطن الجبل والزاوية الغرب وغريان، و9 حالات في مصراتة، 6 حالات في الزنتان، و5 حالات في الجميل، و4 حالات في الجفارة، و3 حالات في كل من أجدابيا والسبيعة والخمس، وحالتين في كل من سبها والسواني وقصر الأخيار والمعمورة، وحالة في كل من تازربو ومزدة وغدامس والرياينة.

وتعافى 529 مصابًا، بواقع 415 حالة في طرابلس، و5 حالات في كل من الزاوية المركز وسبها، و20 حالة في تازربو، و28 حالة في بني وليد، و4 حالات في كل من غريان ومصراتة، و47 حالة في زليتن، وحالة في الزنتان.

في حين توفي 10 مصابين موزعين بواقع حالة في كل من رقدالين وأجدابيا وزليتن وغريان، وحالتين في صرمان، و4 حالات في الزاوية المركز.