«مكافحة الأمراض»: 650 إصابات جديدة بـ«كورونا» وتعافي 529 حالة

إخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين، من أصل 2604 عينات أجريت لها التحاليل.

وتماثل للشفاء 529 مصابا، في حين توفى 10 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وتوزعت العينات على الشكل التالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1268 عينة ومختبر مركز بنغازي الطبي 70 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 132 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 106 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 850 عينة، ومختبر فرع المركز سبها 16 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الزاوية 98 عينة، ومختبر فرع المركز الكفرة 13 عينة، ومختبر فرع المركز اجدابيا 3 عينات، ومختبر فرع المركز تازربو 16 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 30 عينة، ومختبر فرع المركز غدامس عينتين.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 24 ألفا و446 حالة، منها 13 ألفا و73 إصابة نشطة، و15 ألفا و913 متعافا، في حين توفى 460 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.