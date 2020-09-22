«مكافحة الأمراض»: 650 إصابات جديدة بـ«كورونا» وتعافي 529 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 12:46 مساء
إخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين، من أصل 2604 عينات أجريت لها التحاليل.

وتماثل للشفاء 529 مصابا، في حين توفى 10 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وتوزعت العينات على الشكل التالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1268 عينة ومختبر مركز بنغازي الطبي 70 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 132 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 106 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 850 عينة، ومختبر فرع المركز سبها 16 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الزاوية 98 عينة، ومختبر فرع المركز الكفرة 13 عينة، ومختبر فرع المركز اجدابيا 3 عينات، ومختبر فرع المركز تازربو 16 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 30 عينة، ومختبر فرع المركز غدامس عينتين.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 24 ألفا و446 حالة، منها 13 ألفا و73 إصابة نشطة، و15 ألفا و913 متعافا، في حين توفى 460 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشرطة الكندية تبحث عن مصدر «رسالة سامة» كانت موجهة إلى ترامب
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن وصول سيارات حديثة لأقسام شرطة النجدة
ليبيا
متظاهرون في بنغازي يطالبون بإجراء انتخابات عاجلة ومحاربة الفساد
ليبيا
عقوبات أوروبية على ليبيين اثنين وثلاث شركات لخرقهم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يوجه بإصدار شهادات للمتعافين من «كورونا»
ليبيا
«داخلية الوفاق»: فرع «الكهرباء» الجفارة يخزن معدات الشركة في مزرعة للاتجار بها
ليبيا
ضبط المتورطين في قتل مواطن وسرقة سيارته بالقره بوللي
ليبيا
«مشايخ بنغازي» يتهم مكتب إعلام «الموقتة» بالتلاعب بفيديو لقاء المجلس مع الثني
ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن بدء عمليات التشغيل بحقول شركة سرت
ليبيا
دعوى قضائية تطالب المحامي العام ببنغازي بالتحقيق في الفساد المالي عن العام 2018
ليبيا
الحكومة البريطانية تعلق على إجراء امتحان لطلبة «الطب» ببنغازي بعد انقطاع ...
ليبيا
النمروش: بدأنا إعادة هيكلة القوات المسلحة.. وتواصلنا مستمر مع الجانب التركي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«داخلية الوفاق» تعلن وصول سيارات حديثة لأقسام شرطة النجدة