«الهروج» تفتح الطريق السريع بأم الغرانيق وتصلح تسربا نفطيا بخط حقل «آمال»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 01:10 مساء
عاملون بشركة «الهروج» للعمليات النفطية يفتحون الطريق السريع بأم الغرانيق ويصلحون تسربا نفطيا بخط حقل «آمال». (صفحة الشركة على فيسبوك)

نجح العاملون بشركة «الهروج» للعمليات النفطية في إزالة الكثبان الرملية من الطريق الساحلي بمنطقة أم الغرانيق، أمس الإثنين، وفتح الطريق الذي أغلقته الرمال طوال الأيام الماضية، ما تسبب في شبه إغلاق للطريق، وقصر السير على اتجاه واحد.

وقالت الشركة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن وحدة نقليات الشركة، بالتعاون مع مديرية أمن رأس لانوف، نجحت في فتح الطريق، وعودة حركة المرور بالشكل الطبيعي أمام المسافرين، والحد من وقوع حوادث سير تسببت في فقدان أرواح بشرية.

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ويوم الأحد الماضي تمكن فريق الصيانة بالشركة، المكون من أقسام الصيانة والنقل والسلامة بميناء رأس لانوف من إصلاح تسرب نفطي جديد بـ«الخط 36» الرابط بين حقل آمال وميناء رأس لانوف عند الكيلو 196.4.

عاملون بشركة «الهروج» للعمليات النفطية يفتحون الطريق السريع بأم الغرانيق ويصلحون تسربا نفطيا بخط حقل «آمال». (صفحة الشركة على فيسبوك)
عاملون بشركة «الهروج» للعمليات النفطية يفتحون الطريق السريع بأم الغرانيق ويصلحون تسربا نفطيا بخط حقل «آمال». (صفحة الشركة على فيسبوك)
عاملون بشركة «الهروج» للعمليات النفطية يفتحون الطريق السريع بأم الغرانيق ويصلحون تسربا نفطيا بخط حقل «آمال». (صفحة الشركة على فيسبوك)
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