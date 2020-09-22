أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة غربا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 11:45 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد مناطق غرب البلاد ارتفاعًا نسبيًّا في درجات الحرارة خلال النهار، بينما تكون الأجواء معتدلة على باقي المناطق.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 27 و40 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و40 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و37 درجة مئوية.

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