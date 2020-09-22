تسجيل 4 إصابات جديدة بـ«كورونا» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 10:26 صباحا
مستشفى ابن سيناء التعليمي في سرت، (أرشيفية: الإنترنت)


أعلن مشرف قسم العزل بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، الدكتور سيف الغزالي، استقبال أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وأوضح الغزالي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن الحالات الأربع تعاني أعراض المرض، وقد أُجريت لها تحاليل سريعة للكشف عن الفيروس، وكانت نتائجها موجبة، كما سحبت عينة مسحية أنفية منهم لإجراء تحليل عبر المختبر المزود بجهاز «PCR».

وأشار إلى أن من بين الحالات امرأتين، إحداهما من منطقة هراوة، والأخرى من منطقة أم القنديل.

كما لفت إلى وفاة سيدة مصابة بالفيروس أمس، كانت تعاني أيضًا أمراضًا أخرى، وقد ظهرت إيجابية التحليل السريع الذي خضعت له، وبهذا وصل عدد حالات الوفاة بالفيروس في سرت إلى 14 حالة، وأكثر من 66 حالة مؤكدة.

ويوم الأحد الماضي، توفى بالمرض أحد العاملين في مجمع عيادات سرت المركزي، ويحمل الجنسية البنغلاديشية، وقد دخل لعدة أيام في قسم العزل، قبل أن تسوء حالته، وتولى فريق الهلال الأحمر في المدينة دفنه.

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