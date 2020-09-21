«مالية الموقتة» تشرع في مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2021

بدء مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2021, 21 سبتمبر 2020. (مالية الموقتة)

أعلنت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الموقتة، أنها شرعت مع بداية الأسبوع الحالي أعمال مناقشة، الميزانية التقديرية للعام القادم 2021، بمقر الوزارة في مدينة البيضاء.

.وقال وكيل وزارة المالية والتخطيط الدكتور إدريس الشريف، رئيس لجنة مناقشة الميزانية، إن مثل هذه الأعمال تأتي في إطار تفعيل مبدأ المشاركة في إعداد الميزانية العامة للدولة للعام القادم، مع مراقبي الخدمات المالية وكل الجهات الممولة من الخزانة العامة في كل المدن والمناطق التابعة للحكومة الليبية (الموقتة)، بحسب بيان للوزارة اليوم.

.وتابع أن هذه المرة هي الأولي من نوعها التي تشارك فيها مراقبة الخدمات المالية بالبلديات، في إعداد الميزانية التقديرية العامة للدولة.

.وبحسب البيان، تمت المناقشة بالربط الإلكتروني مع المنصات الفرعية في كل من (طبرق ودرنة والبيضاء وبنغازي وأجدابيا وجالو)، والمناقشة الرئيسية وفق الجداول المعممة سابقا باتخاذ الاجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

بدء مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2021, 21 سبتمبر 2020. (مالية الموقتة)

بدء مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2021, 21 سبتمبر 2020. (مالية الموقتة)

بدء مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2021, 21 سبتمبر 2020. (مالية الموقتة)

بدء مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2021, 21 سبتمبر 2020. (مالية الموقتة)