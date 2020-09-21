فتح تحقيق في اكتشاف مواد كهربائية مخزنة بإحدى المزارع بالنجيلة الغربية

معدات كهربائية عثر عليها في مزرعة بالجفارة، 21 سبتمبر 2020، (داخلية الوفاق)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن اكتشاف مواد كهربائية مخزنة بإحدى المزارع بمنطقة النجيلة الغربية، مؤكدة فتح تحقيق في الأمر لبيان مدى إدانة أحد العاملين بالشركة من عدمه.

وأفادت الشركة، في بيان اليوم، بأنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية بشأن وجود مواد كهربائية مخزنة بإحدى المزارع بمنطقة النجيلة الغربية.

وبحسب البيان، تم التوجه للموقع من قبل الشرطة الكهربائية والإدارة العامة للرقابة الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع وموافاة الشركة بالنتائج، فيما ستُتخذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت إدانة لأحد العاملين بالشركة.

«داخلية الوفاق»: فرع «الكهرباء» الجفارة يخزن معدات الشركة في مزرعة للاتجار بها

وفي وقت سابق من اليوم قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إن فريق عمل من مديرية الأمن والبحث الجنائي ضبط معدات كهربائية مخزنة من قبل فرع شركة الكهرباء، الجفارة، في مزرعة بمنطقة النجيلة الغربية، حيث يتم الاتجار بها عن طريق الوساطة ومقابل مبالغ مالية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، إنه في ظل «إدعاء الفرع نقصًا في المعدات الكهربائية»، ورد بلاغ «بوجود كمية كبيرة من المعدات الكهربائية تخص الشركة العامة للكهرباء بإحدى المزارع بمنطقة النجيلة الغربية».