فتح تحقيق في اكتشاف مواد كهربائية مخزنة بإحدى المزارع بالنجيلة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 09:15 مساء
معدات كهربائية عثر عليها في مزرعة بالجفارة، 21 سبتمبر 2020، (داخلية الوفاق)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن اكتشاف مواد كهربائية مخزنة بإحدى المزارع بمنطقة النجيلة الغربية، مؤكدة فتح تحقيق في الأمر لبيان مدى إدانة أحد العاملين بالشركة من عدمه.

وأفادت الشركة، في بيان اليوم، بأنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية بشأن وجود مواد كهربائية مخزنة بإحدى المزارع بمنطقة النجيلة الغربية.

وبحسب البيان، تم التوجه للموقع من قبل الشرطة الكهربائية والإدارة العامة للرقابة الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع وموافاة الشركة بالنتائج، فيما ستُتخذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت إدانة لأحد العاملين بالشركة.

«داخلية الوفاق»: فرع «الكهرباء» الجفارة يخزن معدات الشركة في مزرعة للاتجار بها

وفي وقت سابق من اليوم قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إن فريق عمل من مديرية الأمن والبحث الجنائي ضبط معدات كهربائية مخزنة من قبل فرع شركة الكهرباء، الجفارة، في مزرعة بمنطقة النجيلة الغربية، حيث يتم الاتجار بها عن طريق الوساطة ومقابل مبالغ مالية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، إنه في ظل «إدعاء الفرع نقصًا في المعدات الكهربائية»، ورد بلاغ «بوجود كمية كبيرة من المعدات الكهربائية تخص الشركة العامة للكهرباء بإحدى المزارع بمنطقة النجيلة الغربية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس اللبناني ينفي تدخل نظيره الفرنسي في تشكيل الحكومة الجديدة ويدعو لإلغاء ...
عربى
ضبط المتورطين في قتل مواطن وسرقة سيارته بالقره بوللي
ليبيا
«يوفنتوس» يفتتح الموسم الجديد للدوري الإيطالي بثلاثية في «سامبدوريا»
رياضة عالمية
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن بدء عمليات التشغيل بحقول شركة سرت
ليبيا
الحكومة البريطانية تعلق على إجراء امتحان لطلبة «الطب» ببنغازي بعد انقطاع ...
ليبيا
60 ألف متطوع يشاركون في اختبار اللقاح الروسي ضد «كورونا»
دولى
200 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب «كورونا»
دولى
إحباط إرسال طرد يحوي مادة ريسين شديدة السمية إلى ترامب
دولى
«مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»
ليبيا
المحاسبة: 40% من الليبيين يعملون بالوظيفة العامة ومرتباتهم تستحوذ على 58% من ...
ليبيا
حشاد لـ«بوابة الوسط»: أتمنى برامج واقعية لمرشحي اتحاد الكرة
رياضة محلية
«بلومبرغ»: السراج يرفض «صفقة» معيتيق وحفتر لإعادة إنتاج النفط
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يتكاثر داخل الدماغ