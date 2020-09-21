بوريل: حشد الجهود لاستئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا بـ«شكل كامل»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 07:50 مساء
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حشد كل الجهود لاستئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا بشكل كامل.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع  وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل الثنين، «سنحشد كل الجهود من أجل الرفع الكامل للحصار على إنتاج النفط في ليبيا، والذي كلف البلاد أكثر من 10 مليارات دولار منذ بداية العام»، وفق وكالة آكي.

وأشار بوريل إلى أنه لفهم أهمية هذه القضية يكفي «مقارنة هذا الرقم بالمساعدات المقدمة لليبيا، على الأكثر بضع مئات من ملايين الدولارات!».

«مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»

وشدد المسؤول الأوروبي على أنه بسبب عرقلة إنتاج النفط «تفتقر البلاد إلى الكهرباء والمياه في المدن الرئيسية».

والسبت أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، وهو رفع جزئي، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية.

وجاء ذلك بعدما أعلن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط «شرط عدم استخدامه في تمويل الإرهاب»، وذلك اتفاق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

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