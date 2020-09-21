النائب العام يأمر بضبط وإحضار محمد بن يوسف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 05:07 مساء
المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي، محمد بن يوسف. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر مكتب النائب العام، اليوم الاثنين، أمرا بضبط وإحضار «محمد محمد بن يوسف وإحالته مقبوضا عليه إلى مكتب النائب العام».

ووجه وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام، عبدالباسط فرج شهران، أمرا بالخصوص إلى مدير مكتب المعلومات بوزارة الداخلية، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأوضح شهران أن أمر الضبط والإحضار يأتي في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام في موضوع البلاغ بشأن المصرف الليبي الخارجي، والذي يتضمن اتهام محافظ المصرف المركزي ومدير عام المصرف الليبي الخارجي لمحمد بن يوسف بـ«الدخول إلى المصرف مصحوبا بمجموعة لممارسة أعماله كمدير عام المصرف».

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