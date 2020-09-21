«مكافحة الأمراض» يوجه بإصدار شهادات للمتعافين من «كورونا»

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصدار شهادة تعافٍ لمن تماثلوا للشفاء من فيروس «كورونا المستجد»؛ كي يتمكنوا من العودة إلى حياتهم الطبيعية وأعمالهم.

ووجه المركز كتابًا إلى مشرفي فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات، بتسهيل إجراءات تعبئة الشهادة على المتعافين، وفقًا للبروتوكول المعتمد من قبل المركز، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وفي 7 سبتمبر الجاري، وجه المركز نداءً المواطنين القاطنين بالمناطق التي بها انتشار واسع للوباء، طالبهم فيه بعدم مغادرة مناطقهم إلا عند الضرورة، كي تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين.

ودعا المواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وتشمل منع التجمعات بكل أنواعها، والالتزام بالحجر الصحي المنزلي والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير لجميع المرافق، والاهتمام بالنظافة الشخصية.