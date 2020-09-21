القائم بأعمال سفارة الفليبين يبدي رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة مواجهة «داعش» في سرت

لقاء النمروش مع القائم بأعمال السفارة الفليبينية في ليبيا، 21 سبتمبر 2020، (دفاع الوفاق)

أبدى القائم بأعمال سفارة الفليبين لدى ليبيا، ماردوميل مليكورو، رغبة بلاده في الاستفادة من خبرة الجانب الليبي في مكافحة المجموعات الإرهابية خلال الحرب على تنظيم «داعش» في سرت، بما يمكن القوات المسلحة في الفليبين من بناء قدراتها في محاربة الاٍرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، اليوم الإثنين، حيث أكد مليكورو اهتمام بلاده بفتح آفاق التعاون بين البلدين في مجال التدريبات البحرية المشتركة وتبادل المعلومات وكذلك الدفاع السيبراني، حسب بيان وزارة الدفاع على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جانبه، ثمن النمروش «دور السفارة الفليبينية في طرابلس»، خلال فترة حرب العاصمة، وعدم مغادرة موظفيها «طيلة هذه الفترة العصيبة»، مشيرًا إلى عزم الوزارة فتح آفاق التعاون مع الجانب الفليبيني في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.