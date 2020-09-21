الأرصاد: ارتفاع الأمواج لن يتجاوز مترين على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 01:24 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب على السحل من درنة إلى طبرق، ولا يتجاوز ارتفاع الأمواج المترين على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن الرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة 29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
- البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق، ويكون خفيف الموج على باقي الساحل.
- درجة الحرارة 29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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