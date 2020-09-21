«داخلية الوفاق»: فرع «الكهرباء» الجفارة يخزن معدات الشركة في مزرعة للاتجار بها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 12:55 مساء
رجال الأمن خلال تحميل معدات كهربائية عثر عليها في مزرعة بالجفارة، 21 سبتمبر 2020، (داخلية الوفاق)

قالت وزارة الداخلية إن فريق عمل من مديرية الأمن والبحث الجنائي ضبط معدات كهربائية مخزنة من قبل فرع شركة الكهرباء، الجفارة، في مزرعة بمنطقة النجيلة الغربية، حيث يتم الاتجار بها عن طريق الوساطة ومقابل مبالغ مالية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، إنه في ظل «إدعاء الفرع نقصًا في المعدات الكهربائية»، ورد بلاغ «بوجود كمية كبيرة من المعدات الكهربائية تخص الشركة العامة للكهرباء بإحدى المزارع بمنطقة النجيلة الغربية»، حسب ما جاء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى تكليف المديرية فريقًا من أعضاء قسم البحث الجنائي لمتابعة ما يتم في المنطقة حول الفرع، حيث داهموا المزرعة، وهناك عثروا على المعدات المخزنة.

ولفتت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ووضع حراسة على المزرعة، ونقل المعدات إلى أحد مراكز الشرطة.

المعدات الكهربائية بالمزرعة
عدد آخر من المعدات
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