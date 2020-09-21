أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء في غالبية المناطق

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء مستقرة ودون تغير على جميع المناطق، بينما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًّا غرب البلاد من يوم الغد.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 32 و39 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و36 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و31 درجة مئوية، وبين 33 و35 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و39 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و37 درجة مئوية.