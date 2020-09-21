«مكافحة الأمراض»: 847 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 316 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 10:17 صباحا
فحص عينات بمختبر فرع مركز مكافحة الأمراض بسبها، (أرشيفية: صفحة الفرع على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 847 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتعافى 316 مصابًا، بينما توفي 16 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 3598 عينة موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1233 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 99 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 124 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد 1470 عينة، ومختبر فرع المركز سبها 35 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 400 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الزاوية 98 عينة، ومختبر فرع المركز زوارة عدد 3 عينات، ومختبر فرع المركز الكفرة 24 عينة، ومختبر فرع المركز أجدابيا عدد 23 عينة، ومختبر فرع المركز تازربو 10 عينات، ومختبر فرع المركز طبرق 9 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 62 عينة، ومختبر فرع المركز غدامس 8 عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا 28 ألفًا و796 حالة، منها 12 ألفًا و962 نشطة، وتعافي 15 ألفًا و384 مصابًا، وتوفي 450 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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