«ضمان الوصول لانتخابات تشريعية ورئاسية» موضوع مباحثات سيالة والسفير الألماني

لقاء سيالة والسفير الألماني لدى ليبيا في طرابلس، 26 يوليو 2020. (تويتر).

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

وتناول اللقاء «مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين»، وفق بيان نشرته صفحة إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة على موقع «فيسبوك».

واتفق الجانبان على «أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين من خلال مساراتها الثلاث: الأمنية، والاقتصادية، والسياسية، وضمان الوصول لانتخابات تشريعية ورئاسية».

التعاون الثنائي

وعلى صعيد آخر، بحث سيالة مع السفير الألماني «ملف التعاون الثنائي، ومساهمة الشركات الألمانية في مشاريع البناء والتعمير، والمساهمة في تطوير بعض القطاعات خاصة المتعلقة بالطاقة».

وأجرى السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، مباحثات مماثلة، مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث تطرق معهما إلى الملفات نفسها المتعلقة بآفاق حل الأزمة الليبية، وكذلك التعاون الثنائي في مشروعات البناء والتعمير.