ماذا يفعل رئيس المجلس التسييري سرت سالم عامر في بنغازي؟ البلدية تجيب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 11:03 مساء
أحد الشوارع الرئيسية بمدينة سرت (أرشيفية: الإنترنت).

أصدرت بلدية سرت، توضيحًا حول وجود رئيس المجلس التسييري لها، سالم عامر سالم، في بنغازي، على خلفية تداول ما وصفته بـ«الإشاعات» حول غرض الزيارة.

وقالت البلدية إن تواجد سالم في بنغازي «لغرض متابعة الأعمال الخاصة المتعلقة ببلدية سرت، واحتياجات المدينة وإيجاد حلول للمختنقات التي تواجه السكان، وأنه لا صحة لما يروج في بعض منصات التواصل الاجتماعي من إشاعات هدفها إثارة الفتن بشأن تغيير عدد من مسئولي القطاعات التنفيذية والشركات بالبلدية»، وفق بيان نشرته صفحة البلدية على موقع «فيسبوك».

شائعات مغرضة
وأضاف البيان نقلًا عن سالم، أنه «يود التأكيد على أن البلدية ومسئوولي القطاعات والأجهزة والشركات بسرت يعملون بشكل توافقي لتحسين أداء الخدمات بالتنسيق مع مجلس حكماء وأعيان سرت، ونأمل من أهالينا عدم الانجرار خلف هذه الشائعات المغرضة التي يسوقها ضعاف النفوس في محاولة لشق الصف وإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية، والتأثير السلبي على عمل البلدية».

وأشارت البلدية في بيانها إلى «إحالة مذكرة عامة باحتياجات بلدية سرت على كل الأصعدة وتنفيد مشاريع صيانة وبنية تحتية وخدمات وطرق». وعن ملف الباحثين عن العمل، قالت إنه «تم التنسيق مبدئيا مع وزارة العمل بشأن التعيينات الجديدة».

كما أوضحت أنه «جار العمل للتنسيق مع وزير الاقتصاد بالحكومة، وصندوق موازنة الأسعار، لضمان سرعة وصول بقية السلع التموينية الأساسية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية ببلدية سرت».

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