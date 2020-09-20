انطلاق الامتحانات النهائية للفصل الأول بكليات جامعة بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 20 سبتمبر 2020, 08:17 مساء
إحدى لجان الامتحان النهائي للفصل الأول بكليات جامعة بني وليد. (الإنترنت)

انطلقت، اليوم الأحد، الامتحانات النهائية للفصل الأول بالكليات التابعة لجامعة بني وليد للعام الجامعي 2020 وسط  إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد، فرج الشقار لـ«بوابة الوسط» إن الامتحانات «تسير بصورة جيدة وفقا للشروط التي وضعتها لجنة مكافحة فيروس كورونا»، والتي تشمل تعقيما كاملا لكافة القاعات، وتسليم الطلاب الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي في عملية الجلوس بالقاعات الدراسية.

وأضاف الشقار أن القائمين على لجان الامتحانات يشددون على وضع الكمامات واستخدام مواد التعقيم وتخفيف عدد الطلاب في القاعة الواحدة وتنظيم دخول وخروج الطلبة.

إحدى لجان الامتحان النهائي للفصل الأول بكليات جامعة بني وليد. (الإنترنت)
إحدى لجان الامتحان النهائي للفصل الأول بكليات جامعة بني وليد. (الإنترنت)
إحدى لجان الامتحان النهائي للفصل الأول بكليات جامعة بني وليد. (الإنترنت)
إحدى لجان الامتحان النهائي للفصل الأول بكليات جامعة بني وليد. (الإنترنت)
إحدى لجان الامتحان النهائي للفصل الأول بكليات جامعة بني وليد. (الإنترنت)
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