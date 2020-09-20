موسكو: يجب أن تخدم الهدنة إطلاق حوار بين الليبيين وليس «تجزئة البلاد»

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، عن اعتقاده بأن الهدنة الراهنة في ليبيا يجب تثبيتها، مشيرا إلى ضرورة أن تخدم هذه الهدنة إطلاق حوار بين الأطراف الليبية، وليس تجزئة البلاد.

وعبر بوغدانوف، في مقابلة مع وكالة «إنترفاكس» الروسية، اليوم الأحد، عن ارتياح موسكو لوقف الأعمال القتالية في ليبيا.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن استقالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، يجب ألا تقود إلى «فراغ إداري» في ليبيا.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، «رغبته الصادقة» تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل.

ودعا السراج لجنة الحوار، وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة لضمان الانتقال «السلمي والسلس».