«كهرباء الموقتة»: عجز التوليد 300 ميغاوات و5 ساعات طرح الأحمال

شعار الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

قدرت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الموقتة، اليوم الأحد، نسبة العجز الحاصل في توليد الطاقة بنحو 300 ميغاوات، وساعات طرح الأحمال ستكون من 4 إلى 5 ساعات على كل المدن والمناطق بالمنطقة الشرقية والوسطى والصحراء، وفقا لما نقلته عن إدارة التحكم الشرقية.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن «هذا العجز خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء، وهو بسبب عدم تزويدنا بالكميات الكافية من إمدادات الوقود الخفيف (الديزل)».

وأضافت الهيئة أن «هذا الأمر أسفر عن عدم رفع الوحدات التي تعمل بهذا النظام بكامل قدرتها الإنتاجية سواء في محطة كهرباء شمال بنغازي أو محطة كهرباء السرير الغربي».