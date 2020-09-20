«مكافحة الهجرة غير الشرعية»: تسجيل مهاجرين من مالي

من عمليات تسجيل المهاجرين غير الشرعيين في مركز إيواء طرابلس. (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس أن مندوب سفارة مالي بليبيا سجل المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المالية من نزلاء مركز إيواء طرابلس.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن تسجيلهم جرى بحضور مندوب من المنظمة الدولية للهجرة لاستخراج وثائق سفر موقتة لهم، لتسهيل عودتهم طواعية إلى بلادهم مالي جوًّا، عبر مطار معيتيقة الدولي مباشرة إلى مطار العاصمة المالية باماكو.

«مكافحة الهجرة غير الشرعية»: استلام 128 مهاجرا كانوا على متن قارب خشبي

يشار إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من بين مهاجرين تسلمهم مركز الإيواء في الفترة الأخيرة. ومن المقرر إعادتهم إلى بلادهم ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين برعاية المنظمة الدولية للهجرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس، تسلمه 128 مهاجرا غير شرعي من مكتب الترحيل بالجهاز كانوا على متن قارب خشبي. وأشار إلى أن المهاجرين الذين تسلمهم الجهاز من جنسيات مختلفة عربية وأفريقية وآسيوية.