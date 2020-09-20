غرفة عمليات وتأمين سرت بـ«الوفاق»: نرفض الزج بنا في «المماحكات السياسية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 12:45 مساء
اجتماع غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق، 22 أغسطس 2020. (صفحة الغرفة على فيسبوك)

 عبرت غرفة عمليات وتأمين وحماية سرت - الجفرة، التابعة لحكومة الوفاق، عن رفضها الزج بالغرفة في مماحكات سياسية ومنافع شخصية سواء أكانت جهات سياسية أو حكومية أو مناطقية.

وقالت في بيان، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه: «نرفض أن تكون الغرفة ورجالها وتضحياتهم طرفا في أية مناورات سياسية، حتى إن اتخذت شعارات براقة». ونوه البيان بـ«حرمة المساس بوحدة التراب والوحدة الوطنية للدولة الليبية»، وقال: «لا نكترث بخطوط أو تقسیمات ترسم من قبل الواهمين في الداخل أو من الخارج».

اقرأ أيضا: غرفة عمليات سرت والجفرة بـ«الوفاق» تعلن محاولة استهداف قواتها بأكثر من 12 صاروخ «غراد»

وأعادت الغرفة تأكيد «الانضواء تحت إمرة القائد الأعلى للجيش الليبي بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتنفيذ تعليمات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وآمر الغرفة».

ويوم الخميس الماضي، أعلنت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، تسيير دوريات استطلاع مكثفة في منطقة جنوب الوشكة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

200 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب «كورونا»
دولى
إحباط إرسال طرد يحوي مادة ريسين شديدة السمية إلى ترامب
دولى
المحاسبة: 40% من الليبيين يعملون بالوظيفة العامة ومرتباتهم تستحوذ على 58% من ...
ليبيا
حشاد لـ«بوابة الوسط»: أتمنى برامج واقعية لمرشحي اتحاد الكرة
رياضة محلية
«بلومبرغ»: السراج يرفض «صفقة» معيتيق وحفتر لإعادة إنتاج النفط
ليبيا
جلسة حوارية حول تحديات القطاع الصحي في ليبيا في مواجهة «كورونا»
فيديو
بالفيديو: السجن لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح «هوفربورد»
طب وصحة
بولندي يتسلق أعلى مبنى في باريس
منوعات
بعد وفاة عميدة المحكمة العليا الأميركية.. توقعات بـ«معركة ضارية» على منصبها
دولى
جويلي يعلن رفضه اتفاق حفتر ومعيتيق حول النفط
ليبيا
المصاعب الاقتصادية تعيد الحمير للخدمة في شوارع عدن
عربى
وباء «كوفيد-19» يعقد عمل الصحفيين
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المطاعم بؤر محتملة لنقل «كورونا»