غرفة عمليات وتأمين سرت بـ«الوفاق»: نرفض الزج بنا في «المماحكات السياسية»

اجتماع غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق، 22 أغسطس 2020. (صفحة الغرفة على فيسبوك)

عبرت غرفة عمليات وتأمين وحماية سرت - الجفرة، التابعة لحكومة الوفاق، عن رفضها الزج بالغرفة في مماحكات سياسية ومنافع شخصية سواء أكانت جهات سياسية أو حكومية أو مناطقية.

وقالت في بيان، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه: «نرفض أن تكون الغرفة ورجالها وتضحياتهم طرفا في أية مناورات سياسية، حتى إن اتخذت شعارات براقة». ونوه البيان بـ«حرمة المساس بوحدة التراب والوحدة الوطنية للدولة الليبية»، وقال: «لا نكترث بخطوط أو تقسیمات ترسم من قبل الواهمين في الداخل أو من الخارج».

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وأعادت الغرفة تأكيد «الانضواء تحت إمرة القائد الأعلى للجيش الليبي بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتنفيذ تعليمات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وآمر الغرفة».

ويوم الخميس الماضي، أعلنت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، تسيير دوريات استطلاع مكثفة في منطقة جنوب الوشكة.