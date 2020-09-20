«مكافحة الهجرة غير الشرعية»: تسلم 128 مهاجرا كانوا على متن قارب خشبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 10:04 صباحا
مهاجرون غير شرعيين تسلمهم جهاز الهجرة غير الشرعية طرابلس. (فيسبوك)

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس، تسلمه 128 مهاجرا غير شرعي من مكتب الترحيل بالجهاز كانوا على متن قارب خشبي. 

وأشار إلى أن المهاجرين الذين تسلمهم الجهاز من جنسيات مختلفة عربية وأفريقية وآسيوية، مشيرا إلى تقديم الخدمات الإيوائية للمهاجرين غير الشرعيين، وفق منشور بصفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ومنذ العام 2011 والانقسام الذي تشهده البلاد منذ العام 2014 تفاقمت مشكلة الهجرة غير الشرعية، وفي أغسطس الماضي أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنقاذ 67 مهاجرًا غير شرعي على بعد 18 ميلًا بحريًّا عن منطقة أبوكماش، حيث انقلب بهم قارب وسط البحر أثناء سعيهم للهجرة غير الشرعية.

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