«مكافحة الظواهر السلبية» يبحث حلحلة أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف والحبوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 01:41 صباحا
جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة, (الإنترنت)

عقد رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، اجتماعا طارئا مع وكيل وزارة الزراعة بالحكومة الموقتة، ومُراقب اقتصاد مدينة بنغازي ومندوبي شركات تصدير الأعلاف والحبوب المُستفيدة من خدمات الاعتماد المصرفي، لبحث حلحلة أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف والحبوب.

وبحسب بيان للجهاز اليوم،  بحث اللقاء أسباب غلاء أسعار الأعلاف والحبوب وآلية توزيعها، لإيجاد حل جذري لحلحلة هذه الأزمة بطرق وأساليب لا تتعارض مع أرزاق مُربي المواشي.

وأكد المُستوردون والتُجار أصحاب الشركات المُستفيدة من الاعتمادات المصرفية، أن وحدات الجهاز ستنطلق في مُتابعة وتفتيش كل المخازن التابعة لهذه الشركات والتي تختص في بيع وتوزيع الأعلاف والحبوب، ومن تُسجل ضده أي مُخالفة حول تخزينها عمداً لخلق أزمة ارتفاع الأسعار، سيُحاسب وفق قرار القائد العام بشأن مُحاسبة أصحاب النفوس الضعيفة وتجار الحروب الذي أستغلو حاجة المواطن.

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