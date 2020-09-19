تركيب 30 مركزا للكشف المبدئي عن «كورونا» في طرابلس المركز

تركيب خيم للكشف المبدئي عن كورونا في طرابلس المركز، 19 سبتمبر 2020. (بلدية طرابلس المركز)

شرع فريق الدعم الصحي لمكافحة فيروس «كورونا» ببلدية طرابلس المركز، اليوم السبت، تحت إشراف مكتب الصحة بالبلدية في تركيب 30 مركزًا للفلترة المبدئية «تراياج» للكشف عن عدم ظهور أعراض فيروس «كورونا المستجد» على المواطنين.



ويأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الوباء في البلدية وسعيًا للحد والوقاية من انتشاره، وتهدف الخطوة إلى التأكد من سلامة المواطنين حتى يتمكنوا من ارتياد المستشفيات العامة والمراكز الصحية داخل نطاق طرابلس المركز وغيرها من البلديات، حسب بيان منشور على صفحة البلدية بموقع «فيسبوك».

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وكخطوة أولى، أشار البيان إلى تجهيز خمسة مراكز داخل نطاق البلدية مجهزة بمواصفات، عالية وفق ما أقرته منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن نهاية الأسبوع الجاري ستشهد 15 خيمة «تراياج».



ونبه البيان إلى تأكيد فريق الدعم الصحي إلى أن هذه المراكز ليست لإجراء الكشف عن فيروس «كورونا» (المسحة) وإنما للكشف المبدئي فقط.



تركيب خيم للكشف المبدئي عن كورونا في طرابلس المركز، 19 سبتمبر 2020. (بلدية طرابلس المركز)

تركيب خيم للكشف المبدئي عن كورونا في طرابلس المركز، 19 سبتمبر 2020. (بلدية طرابلس المركز)

تركيب خيم للكشف المبدئي عن كورونا في طرابلس المركز، 19 سبتمبر 2020. (بلدية طرابلس المركز)

تركيب خيم للكشف المبدئي عن كورونا في طرابلس المركز، 19 سبتمبر 2020. (بلدية طرابلس المركز)

تركيب خيم للكشف المبدئي عن كورونا في طرابلس المركز، 19 سبتمبر 2020. (بلدية طرابلس المركز)

تركيب خيم للكشف المبدئي عن كورونا في طرابلس المركز، 19 سبتمبر 2020. (بلدية طرابلس المركز)