مصرع 26 شخصا في حوادث طرق ببنغازي خلال شهر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 سبتمبر 2020, 02:07 مساء
انقلاب سيارة فوق جسر سوق الثلاثاء في طرابلس، 7 نوفمبر 2019، (صفحة مديرية أمن طرابلس)

لقى 26 شخصًا مصرعهم، فيما تعرض 23 شخصًا آخرين لإصابات بليغة جراء حوادث طرق وقعت في مدينة بنغازي خلال شهر أغسطس الماضي، وفق إحصائية حديثة أعدتها وحدة الإحصاء بقسم المرور والتراخيص بنغازي.

وحسب إحصائية صفحة مديرية أمن بنغازي على موقع «فيسبوك»، فقد سجلت 26 حادثة طريق أدت إلى وفاة 26 شخصًا، إضافة إلى 25 حادثة أدت إلى تعرض 23 شخصًا لإصابات بليغة، و21 حادثة تسببت في إصابات بسيطة لنحو 38 شخصًا.

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ومن إجمالي 181 حادثة، تسببت 109 منها في إتلاف نحو 254 مركبة، وقدرت قيمة التلفيات في تلك المركبات بنحو 254 ألف دينار. وبلغ إجمالي المخالفات الفورية نحو 800 مخالفة، فيما سجلت 1664 مخالفة جراء السرعة الزائدة.

وأشارت الإحصائية إلى تسبب الخمر في وقوع خمس حوادث، تم ضبط اثنتين منها، فيما ضبط شخص أجنبي دون مستندات.

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