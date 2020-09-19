السوق الموازية: تراجع كبير للعملات الدولية أمام الدينار الليبي

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في بداية تعاملات الأسبوع اليوم السبت، وذلك إثر تطورات شهدتها البلاد أمس الجمعة مع إعلان استئناف إنتاج النفط وتصديره، من قبل قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق الذي أشار إلى أن قرار استئناف الإنتاج سيشمل لجنة جديدة للإشراف على توزيع الإيرادات.

فقد خسر سعر صرف الدولار 20 قرشًا ليبدأ تعاملاته اليوم عند 6.08 دينار مقابل 6.28 دينار سجلها في نهاية تعاملات الأسبوع أول من أمس.

كذلك فقدت العملة الأوروبية الموحدة 26 قرشًا، ليسجل اليورو 7.05 دينار اليوم مقابل 7.31 دينار، كما هوت العملة البريطانية إلى 7.70 دينار للجنيه الاسترليني الذي خسر 25 قرشًا، مقابل 7.95 دنيار في نهاية تعاملات الخميس.

وبالنسبة للعملتين التركية والتونسية، فقد انخفضت الليرة إلى 0.80 دينار، مقابل 0.83 دينار، وأيضًا الدينار التونسي الذي تراجع إلى 2.21 دينار، مقابل 2.28 دينار.