تحذير من تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وسحب رعدية اعتبارا من مساء السبت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 سبتمبر 2020, 12:50 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال الشرقي تدريجيًّا اعتبارًا من مساء اليوم السب، والأحد، مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة، تتجاوز سرعتها 50 كليومترًا على الساعة.

وتتسبب هذه الرياح في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، خاصة على المناطق من الجبل الأخضر إلى طبرق، وتكون أمطارًا جيدة على بعض هذه المناطق، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك»

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أما باقي مناطق ليبيا فيبقى الطقس مستقرًّا نسبيًّا، فيما يكون البحر مضطربًا على الساحل الشرقي ويصل ارتفاعه إلى أربعة أمتار، ويكون قليل الاضطراب على الساحل الغربي.

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