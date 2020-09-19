شركة الكهرباء: إظلام تام في الشبكة الوسطى والجنوبية

أعمدة كهرباء. (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، حدوث حالة إظلام تام في الشبكة الوسطى والجنوبية.

وأرجعت الشركة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» السبب، حدوث حالة الإظلام إلى «عدم استجابة بعض المناطق لعملية طرح الأحمال».

وقبل يومين، أعلنت الشركة حدوث إظلام جزئي في شبكة المنطقة الغربية، مرجعة ذلك إلى عطل في محطة الرويس الغازية.

وطلب رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبدالسلام كاجمان، الأربعاء الماضي، «سحب قرار تكليف المهندس إبراهيم سالم فلاح مهام المدير العام للشركة واعتباره كأن لم يكن».

وقال كاجمان إن الطب جاء بعد ما وصل إليه وضع الكهرباء في ليبيا من «تدنٍ في الخدمات، وعجز كبير في تغطية أحمال الشبكة العامة، حيث وصل هذا العجز إلى ما يزيد على الـ60% من إجمالي الأحمال»، إضافة إلى وصول «ساعات الإطفاء على أغلب مناطق البلاد إلى ما يزيد على 16 ساعة متواصلة».