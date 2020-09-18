54 إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن والحصيلة ترتفع إلى 1657

تسجيل عينات خاصة بفيروس «كورونا» في أجدابيا. (اللجنة الطبية الاستشارية - أجدابيا)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الجمعة، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالة شفاء، وحالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي زليتن أجرى تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لـ170 عينة، ليتبين سلبية 102 عينة، وإيجابية 54 عينة، إلى جانب إيجابية ست حالات من خارج البلدية، وثماني عينات مكررة لحالات لم تشف بعد.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة إصابات فيروس «كورونا» في زليتن إلى 1657 حالة، بينها 1392 حالة نشطة، و214 حالة شفاء، فيما توفي 38 شخصا جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.