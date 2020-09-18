مشروع «تقارب» يوزع كتاب «وحش القمامة» في 5 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 سبتمبر 2020, 09:45 مساء
توزيع كتاب «وحش القمامة» على أطفال في خمس بلديات، 18 سبتمبر 2020. (السفارة الأميركية)

أطلق مشروع «تقارب» التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية حملة لتوزيع كتاب الأطفال «وحش القمامة» على أطفال عدة بلديات في ليبيا، ويهدف الكتاب لزيادة الوعي بين الأطفال حول تقليل النفايات، وإعادة التدوير وأهمية فصل النفايات لحماية البيئة.

وتعاون مشروع «تقارب» خلال شهر يوليو الماضي، مع منظمات المجتمع المدني والمتطوعين والشركاء في البلدين لتسليم 2000 نسخة من الكتاب إلى بلديات بنغازي، والبيضاء، ومركز طرابلس، وغدامس، وبني وليد، وذلك حسب بيان منشور على صفحة السفارة الأميركية لدى ليبيا.

وأشارت السفارة إلى أن مبادرة مشروع «تقارب» تهدف لتحسين الخدمات البلدية التي تشمل إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير.

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