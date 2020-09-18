«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار رعدية على مناطق الشمال الشرقي السبت والأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 سبتمبر 2020, 01:02 مساء
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

يبقى الطقس معتدلا على غالبية المناطق شمال غرب ليبيا، بينما تتكاثر السحب يومي السبت والأحد على بعض مناطق الشمال الشرق، مع تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار رعدية بنسب جيدة، ورياح نشطة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن الأجواء ستظل مستقرة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و32 درجة مئوية على الساحل، وبين 33 و36 درجة مئوية على الدواخل والمرتفعات.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
السماء قليلة السحب، تتكاثر السبت، مع احتمال سقوط أمطار رعدية على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة مئوية على الساحل والجبل الأخضر، وبين 35 و38 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على أقصى مناطق الجنوب الشرقي، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و38 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و38 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في بيان رسمي.. كيكي سيتين يقرر مقاضاة برشلونة
رياضة عالمية
تعرف على أول دولة ستتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس «كورونا»
دولى
نشطاء في بنغازي يدعون إلى «التظاهر ضد الفساد» الإثنين بجميع المدن
ليبيا
«لوموند»: تظاهرات ليبيا مؤشر على بداية بروز تيار منفصل عن الجهات السياسية ...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية تحذّر من معدلات «مقلقة» لانتقال عدوى كورونا في أوروبا
دولى
الليرة التركية تسجل هبوطا غير مسبوق أمام الدولار
اقتصاد
«عكس التيار» مع محمد زيدان - بين أجندة الشارع والساسة.. أين تتجه بوصلة الحراك؟
فيديو
كيف تختار السيارة المناسبة لك؟
سيارات
تشاوش أوغلو: اقتربنا من اتفاق مع روسيا حول عملية سياسية في ليبيا
ليبيا
السراج يعلن رغبته تسليم مهام منصبه لسلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر
ليبيا
محمد عماري زايد: الشرعية التي نستند إليها ليست مرتبطة بشخص مهما كان مركزه
ليبيا
ميسي يتألق مع برشلونة ويسجل للمرة الأولى تحت قيادة كومان
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات للوقاية من فيروسات الخريف