شركة الكهرباء: استمرار جهود تحديد موقع عطب الخط المغذي لطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 سبتمبر 2020, 10:53 صباحا
فنيون يعاينون أحد مواقع خط كهرباء مغذٍّ للعاصمة طرابلس، 18 سبتمبر 2020. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء استمرار جهود فنيي ومهندسي الإدارة العامة لنقل الطاقة ومشروعات النقل من أجل تحديد موقع العطب على مسار خط الكهرباء المغذي للعاصمة طرابلس.

وأجرى الفنيون الكشف والاختبار على الكابل «220 ك.ف»، الرابط ما بين محطتي جنزور وسيدي حامد، جهد «220 ك.ف»، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حسب بيان الشركة على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظهر أمس الخميس، أعلنت الشركة حدوث إظلام تام في الجزء الغربي من الشبكة الغربية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ من أجل «إعادة بناء الشبكة الكهربائية».

وفي بيان لاحق، أرجعت حدوث الإظلام الجزئي على شبكة المنطقة الغربية، إلى عطل في محطة الرويس الغازية، حيث وقع انخفاض في ضغط الغاز الواصل إلى المحطة، مما أثر سلبا على تزويدها بالغاز، لتنخفض القدرات الإنتاجية بها، وتخرج بعض وحدات التوليد فيها عن العمل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في بيان رسمي.. كيكي سيتين يقرر مقاضاة برشلونة
رياضة عالمية
تعرف على أول دولة ستتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس «كورونا»
دولى
نشطاء في بنغازي يدعون إلى «التظاهر ضد الفساد» الإثنين بجميع المدن
ليبيا
«لوموند»: تظاهرات ليبيا مؤشر على بداية بروز تيار منفصل عن الجهات السياسية ...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية تحذّر من معدلات «مقلقة» لانتقال عدوى كورونا في أوروبا
دولى
الليرة التركية تسجل هبوطا غير مسبوق أمام الدولار
اقتصاد
«عكس التيار» مع محمد زيدان - بين أجندة الشارع والساسة.. أين تتجه بوصلة الحراك؟
فيديو
كيف تختار السيارة المناسبة لك؟
سيارات
تشاوش أوغلو: اقتربنا من اتفاق مع روسيا حول عملية سياسية في ليبيا
ليبيا
السراج يعلن رغبته تسليم مهام منصبه لسلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر
ليبيا
محمد عماري زايد: الشرعية التي نستند إليها ليست مرتبطة بشخص مهما كان مركزه
ليبيا
ميسي يتألق مع برشلونة ويسجل للمرة الأولى تحت قيادة كومان
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات للوقاية من فيروسات الخريف