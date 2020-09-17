11 حالة شفاء جديدة من «كورونا» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 10:59 مساء
مقر مركز عزل في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، اليوم الخميس، تسجيل 11 حالة شفاء جديدة من فيروس «كورونا المستجد».

وأشارت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى سحب 113 مسحة أنفية بلعومية للكشف عن فيروس «كورونا»، منها 97 مسحة داخل المقر، و16 مسحة خارج المقر.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة تسجيل 22 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» لمخالطين داخل بلدية مصراتة.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة إصابات فيروس «كورونا» في مصراتة إلى 2934 حالة، بينها 2141 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من الفيروس 743 حالة، وتوفي 61 شخصًا جراء الفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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