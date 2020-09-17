موظفون في سرت يطالبون بحل مشكلة تأخر مرتباتهم التي تجاوزت 9 أشهر

فندق المهاري بسرت. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب موظفو الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية التابعة لوزارة المالية، وموظفو فنادق المهاري، والمدينة، ومجمع خليج سرت للمؤتمرات ومجمع قاعات واغادوغو، الجهات المسؤولة في الدولة بضرورة إيجاد حلول لمشكل تأخر الرواتب التي تجاوزت تسعة أشهر.

وناشد مديرو الإدارات والأقسام بتلك الجهات، اليوم الخميس، حكومتي الوفاق الوطني والحكومة الموقتة وبلدية سرت ضرورة إيجاد حلول لمشاكلهم الإدارية والمالية التي يعانون منها.

وقال مدير إدارة الفنادق، بشير طرشلو لـ«بوابة الوسط» إن مرتباتهم تأخرت لأكثر من تسعة أشهر تقريبا، ولم يتقاضوها الأمر الذى سبب لهم مشاكل مالية متراكمة وديونا.

وأضاف طرشلو أن عدد الموظفين بهذه المؤسسات والشركة والفنادق بالعاملة بمدينة سرت يبلغ أكثر من 800 موظف وموظفة.

وعقد اجتماعا اليوم بفندق المهارى لمديري الإدارات والفنادق والمكاتب والأقسام بالشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية بسرت لبحث مشكلة تأخر مرتباتهم.

واتفق المشاركون في الاجتماع على تكليف لجنة تسييرية جديدة للشركة والدفاع عن حقوقهم.