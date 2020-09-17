قفزة مقلقة لأعداد الإصابة بـ«كورونا» في ليبيا إلى 10% من إجمالي الحالات الأفريقية

أدوات مستخدمة في تحليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

قفزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ليبيا إلى مستوى مقلق من نسبة 4% إلى 10% على مستوى إجمالي الحالات المسجلة في القارة الأفريقية، المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية، التابع للاتحاد الأفريقي.

وكشف المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في جميع أنحاء القارة تخطى المليون و366 ألف حالة.

10 دول أفريقية استحوذت على أغلب الإصابات

واستحوذت عشر دول على أغلب حالات الإصابة الجديدة بالوباء المستجد المبلغ عنها خلال هذا الأسبوع في أفريقيا، حيث تصدرت جنوب أفريقيا القائمة بـ22%، المغرب 21%، إثيوبيا 14%، ليبيا 10%، الجزائر 4%.

أما كينيا ونيجيريا وناميبيا وتونس ومصر فتراجعت إلى 2% لكل منها. لكن الدول الأفريقية الأكثر تضررا من حيث عدد الحالات الإيجابية تشمل جنوب أفريقيا ومصر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا.

33 ألف حالة وفاة في أفريقيا جراء «كورونا»

وقالت الوكالة القارية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي في بيان لها إن عدد الوفيات المرتبطة بالوباء تخطى الآن 33 ألف حالة حتى يوم الأربعاء.

ويمثل إجمالي حالات «كورونا» في القارة حوالي 5% من العدد العالمي، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا.

886 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 490 مصابًا للشفاء، وتوفي 15 آخرون.

«مكافحة الأمراض»: 886 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 410 حالات

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 24144 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 383 حالة وفاة.

وتتصدر مدينة طرابلس قائمة المصابين، تليها بنغازي ثم بني وليد، بينما تعاني الأطقم الطبية وفرق التمريض من ضعف الإمكانات لاحتواء الوباء، وتعلن السلطات الصحية من وقت لآخر عن إصابة أحدهم ووفاة آخرين.