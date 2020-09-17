السفير الألماني: قرار السراج يستحق الاحترام وندعو كافة الأطراف لضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 05:58 مساء
السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، أن «قرار» رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج بشأن إعلان عزمه التنحي من منصبه نهاية الشهر المقبل عقب تشكيل سلطة تنفيذية جديدة «يستحق الاحترام»، داعيا كافة الأطراف إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة.

وقال أوفتشا في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الخميس «قرار الرئيس السراج يستحق الاحترام، نظرًا لأن انتقال السلطة يمثل تحديًا لأي بلد، فإننا ندعو كافة الأطراف المعنية إلى ضمان أن يكون ذلك شرعيًا وسلميًا. حيث تقدم مقترحات محادثات مونترو بقيادة الأمم المتحدة وملكية ليبية في إطار برلين طريقة شاملة».

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء أمس الأربعاء، «رغبته الصادقة» تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل، داعيا لجنة الحوار وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة لضمان الانتقال «السلمي والسلس».

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وجاء إعلان السراج بعد أيام من الإعلان عن «اتفاق شامل» بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تفعيل المادة (15) من الاتفاق السياسي، عقب اجتماعات استمرت أياما بين وفدي المجلسين الأسبوع الماضي في المغرب، والتي اتفق خلالها وفدا المجلسين على استئناف اللقاء نهاية الشهر الجاري.

كما جاء إعلان السراج بعد توافق الفعاليات السياسية الرئيسة التي اجتمعت في مونترو برعاية الأمم المتحدة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، على استئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة والدخول في مرحلة جديدة بعد إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، وتعديل الاتفاق السياسي تمهد للذهاب نحو الانتخابات وفق قاعدة دستورية يجري التوافق عليها.

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